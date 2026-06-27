CALCIOMERCATO Murata, Lorenzo Meluzzi è il nuovo direttore sportivo L'ex centrocampista entra in dirigenza. Due conferme nella rosa

Murata, Lorenzo Meluzzi è il nuovo direttore sportivo.

Dal campo alla scrivania. Lorenzo Meluzzi è il nuovo direttore sportivo del Murata. La società bianconera ha annunciato l'ingresso dell'ormai ex centrocampista nella dirigenza per costruire la squadra che verrà, in vista della prossima stagione. "A Lorenzo rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio di raggiungere insieme importanti traguardi sportivi e societari", scrive sui social il club, che intanto annuncia due conferme in rosa: sono Alberto Baldazzi e Ivan Piantkivskyy.

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