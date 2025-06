Murata o Pennarossa, il Futsal sceglie la squadra Campione

Questa volta è inutile girarci attorno, conta di più. Si gioca per lo scudetto e anche, se non soprattutto, per un posto in Europa. Le protagoniste sono le stesse della Coppa, il Murata, che ha dominato la stagione, e il Pennarossa, che è la squadra che gli ha dato più fastidio. Il tecnico del Pennarossa Gabriele Monesi:

"Sicuramente non siamo vicinissimi, ma non era l'obiettivo quest'anno, eravamo consapevoli di questa distanza. L'abbiamo accorciata notevolmente. Per arrivare al loro livello dobbiamo fare una partita a intensità altissima per tutti i minuti che richiedono la partita, che siano 60, 65 o 70 coi supplementari, non importa, ma deve esserci un'intensità pari all'inizio della partita. È quello che ci è mancato nella Coppa, oltre che ad alcuni giocatori che per noi sono fondamentali, perché non possiamo permetterci di perdere neanche un elemento per poter tenere testa alla corazzata che abbiamo di fronte".

Si gioca alle 21 al Multieventi, gara che potrete seguire in diretta su San Marino RTV. I ragazzi del Tecnico Massimiliano Spada, primissimi dalla prima di campionato, vogliono completare l'anno perfetto:

"Quest'anno abbiamo fatto un campionato molto intenso. Non abbiamo mai mollato nessuna partita, rispettando sempre qualsiasi avversario. Partivamo da favoriti e chiaramente abbiamo dimostrato che ci siamo meritati questo risultato. Il campionato l'abbiamo messo da parte, i playoff l'abbiamo messi da parte. Domani c'è la finale, riazzeriamo tutto e ci rigiochiamo tutto".