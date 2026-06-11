TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:28 Rally dell'Acropoli: Neuville davanti a tutti nello shakedown 19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 13:34 Maturità: a San Marino cominciati gli orali dei licei e consegnati i certificati al CFP
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Murata, Paolo Tarini è il nuovo allenatore

Si tratta di un ritorno, a 11 anni di distanza. L'ex Fiorentino sostituisce Mancini

11 giu 2026
Murata, Paolo Tarini è il nuovo allenatore

Paolo Tarini è il nuovo allenatore del Murata. Terminata un'annata disastrosa, cominciata e conclusa con il segno meno in classifica, a causa della penalizzazione ricevuta in estate per alcuni tesseramenti irregolari, i bianconeri provano a ripartire affidandosi alla terza guida tecnica diversa del 2026, dopo Michele Camillini - esonerato a metà gennaio - e Antonello Mancini.

Per Tarini si tratta di un ritorno sulla panchina del Murata, dove si era già seduto per poco più di un anno, a cavallo tra le stagioni 2013/14 e 2014/15. Sul Titano, Tarini aveva anche giocato, con Libertas, Fiorentino e Tre Fiori, e proprio con i gialloblù aveva cominciato la nuova carriera, in veste di allenatore-giocatore. Nel 2024/25 era riandato al Fiorentino, che aveva portato fino al terzo posto a metà campionato, prima del crollo nel secondo girone, che condusse al suo esonero, ma sarebbe dovuto tornare a San Marino già nell'autunno scorso, scelto e annunciato dal Tre Penne come sostituto di Nicola Berardi a novembre, se non fosse intervenuto un problema burocratico.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.