Murata-Pennarossa, Busignani: "I gol? Merito della squadra". Bizzocchi: "Risultato pesante, ci abbiamo provato"

Tra i protagonisti del successo bianconero c'è sicuramente Danilo Busignani, autore di una doppietta: "Devo ringraziare i miei compagni perché i due gol sono frutto loro, soprattutto di Moretti che mi ha dato due grandi palle, quindi il merito è tutto della squadra. Il primo obiettivo è stato fatto, non ci nascondiamo, ci godiamo questa serata perché comunque è bello anche godere delle vittorie, ma domani mattina si riparte perché tra un mesetto speriamo di tornarci qua al Multieventi per il campionato"

Ci ha provato con belle parate, invece, il portiere del Pennarossa Lorenzo Bizzocchi ma non è bastato: "La vittoria è strameritata, dispiace per il passivo perché forse meritavamo qualcosa di meglio. Avevamo delle assenze, non è un alibi, però si è vista parecchio nel secondo tempo la mancanza di qualche cambio importante. Poi abbiamo preso due gol su due nostri errori che ci hanno un po' spezzato le gambe, il resto è storia. Dispiace perché sapevamo di potercela giocare in determinate circostanze, ci è mancato qualcosa. Adesso abbiamo un mese per tornarci e riprovarci. Non sarà facile, dobbiamo riprendere a allenarci seriamente e con intensità. Comunque complimenti al Murata"