Murata-Pennarossa. Dolci: "Risultato severo ma giusto", Camillini: "Tre punti fondamentali"

Le interviste a Filippo Dolci e a Michele Camillini

Filippo Dolci (allenatore Pennarossa): "A mio avviso il risultato è giusto perché purtroppo il calcio è così, quando c'hai le occasioni per andare in vantaggio e poi le sprechi, è giusto che poi il risultato sia anche così negativo. Il primo tempo lo abbiamo interpretato bene mettendoli anche un po' in difficoltà in contropiede, poi quando arriviamo nell'area piccola non siamo abbastanza lucidi per far gol, diventa difficile poi, se non fai gol dall'area piccola, è normale dietro puoi concedere qualcosa".

Michele Camillini (allenatore Murata): "Ci volevamo questi tre punti perché è un periodo difficile dopo tutto quello che è successo per il morale dei ragazzi, quindi erano fondamentali, andiamo avanti così. Quella del Murata è stata una chiamata un po' inaspettata, però mi ha fatto piacere perché comunque il calcio è la mia vita e mi mancava. Ho colto con entusiasmo questa proposta e adesso speriamo di crescere. Dobbiamo risolvere tante situazioni perché la priorità è la tranquillità dei ragazzi, a quel punto potremmo tornare ad essere protagonisti".