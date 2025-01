CAMPIONATO SAMMARINESE Murata-Pennarossa. Salemme: "Ho scelto Murata per Camillini", Del Prete: "Mi assumo le responsabilità dei primi due gol" Il nuovo attaccante del Murata Francesco Salemme esattamente come il tecnico Camillini, dal Fiorentino è passato al Murata. Il portiere del Pennarossa Gennaro Del Prete si assume le responsabilità dei primi due gol incassati

Francesco Salemme (attaccante Murata): "È un progetto importante questo, avevamo l'obbligo di portare i tre punti a casa, abbiamo giocato bene, abbiamo giocato di squadra e tutto, e dobbiamo continuare così. Adesso lunedì dobbiamo pensare subito al Cosmos e partire da qua. Appena ho saputo la notizia del mister Camillini che veniva qui al Murata, non ho esitato. Lo scorso anno al Fiorentino mi sono trovato benissimo con lui e quindi adesso dobbiamo puntare anche quest'anno ad andare in alto con lui"

Gennaro Del Prete (portiere Pennarossa): "Il mio arrivo qui al Pennarossa deriva da alcune discussioni che ho avuto con la Libertas, mie personali, quindi è stata una scelta approvata sia da loro che da me. Sui primi due gol del Murata abbiamo dormito, sia sul primo che sul secondo, il primo è stato un errore di palla veloce, il secondo ha fatto un gran gol, ho sbagliato forse anch'io che ero un po' troppo avanti, non me l'aspettavo che me la buttava lì all'incrocio. Ci lavoreremo in settimane, miglioreremo per mercoledì e per domenica prossima soprattutto, che andiamo ad affrontare squadre molto importanti e dobbiamo stare lì tutti quanti insieme uniti".

