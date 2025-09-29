FUTSAL Murata-Pennarossa si giocano la Supercoppa Futsal Al Multieventi in palio il primo trofeo della nuova stagione con diretta dalle 21:45 su San Marino RTV.

Il futsal assegna il primo titolo della stagione. A contendersolo sono sempre loro, Murata e Pennarossa, le due squadre grandi protagoniste della scorsa stagione del calcio a 5 sammarinese.

Punta al triplete il Murata di Massimiliano Spada, i vincitori di scudetto e coppa vogliono conquistare il terzo titolo nell'anno solare e continuare nel grandissimo ciclo aperto e passato per l'esaltante esperienza nella Champions League del futsal ad agosto. Partono favoriti i campioni del Titano che nei due precedenti hanno superato i biancorossi 6-2 in campionato e 6-1 in coppa. La squadra di Spada potrà contare anche sulla grande qualità di Antonio Jamičić, giocatore di assoluto valore che ha contribuito ai successi internazionale del Murata.

Ha cambiato qualcosa il Pennarossa di Gabriele Monesi. La squadra di Chiesanuova gioca anche contro il pronostico, ma con la determinazione di vuole crescere ancora. Punta su determinazione e voglia di stupire il Pennarossa, sapendo che la sfida del Multieventi non sarà di certo facile.

Murata e Pennarossa si giocheranno la Supercoppa di futsal Givova 2025, trofeo che da quest'anno ha anche il suo title sponsor, con diretta su San Marino RTV a partire dalle 21:45.

