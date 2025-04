Murata, regular season senza sconfitte: battuto anche il Faetano

Un'altra stagione da record nel Campionato sammarinese di futsal, stavolta targata Murata. I bianconeri battono anche il Faetano, nell'ultimo turno di regular season, ed eguagliano gli 82 punti ottenuti nel 2022/23 dal Fiorentino. Come due anni fa, anche quest'anno tra i protagonisti della cavalcata ci sono nomi che ricorrono, tra cui l'accoppiata Danilo Busignani - Mattia Protti e capitan Matteo Moretti, ma il Murata stavolta è riuscito a fare anche meglio: con il 15-1 inferto ai gialloblù, salgono a 224 le reti realizzate, due in più rispetto alla quota massima toccata dal Fiorentino, finora un primato.

Vince ancora con largo margine pure il Pennarossa, battendo 9-1 il San Giovanni e chiudendo a quota 74 un'ottima regular season, fatta di 24 successi. In classifica rimaneva solo da determinare chi avrebbe chiuso all'ottavo posto e chi al decimo. Con una vittoria per 4-3 maturata nel finale, grazie a un autogoal, il Fiorentino riscavalca il Tre Fiori e chiude in ottava piazza. Il derby di Serravalle tra Folgore e Juvenes Dogana finisce 1-1 e lascia tutto invariato, con la squadra di Falciano decima e i biancorossoblù undicesimi. Negli altri incontri vincono La Fiorita (7-0 al Cosmos) e Virtus (7-0 alla Libertas), mentre pareggiano 3-3 Tre Penne e Domagnano. Ora il campionato va in pausa, per consentire la disputa della finale di Titano Futsal Cup (in programma il 5 maggio), poi riprenderà con il turno preliminare dei playoff, l'8 maggio.

I risultati del 30° turno:

San Giovanni - Pennarossa 1-9

Cailungo Fiorentino 3-4

Cosmos - La fiorita 0-7

Virtus - Libertas 7-0

Faetano - Murata 1-15

Tre Penne - Domagnano 3-3

Folgore - Juvenes Dogana 1-1.