Murata, Rodrigues ceduto ai sudcoreani del Siheung City.

Il Murata saluta l'attaccante brasiliano Rodrigues che passa ai sudcoreani del Siheung City, squadra professionistica militante in terza serie locale. Operazione che prevede un premio di formazione, da quantificare secondo i parametri Fifa, coi bianconeri che, in caso di futura cessione, avranno diritto al 20% del ricavato. Nella sua prima stagione in maglia Murata, Rodrigues ha messo insieme 3 reti e 3 assist in 17 presenze.

