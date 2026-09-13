CAMPIONATO SAMMARINESE Murata - San Giovanni 0-2, le parole di Pasolini e Spennato Il difensore del Murata: "La nostra crescita passa anche da queste forature". L'attaccante del San Giovanni: "Il mio primo gol dedicato ai miei che lo hanno visto dal Salento"

Filippo Pasolini difensore Murata: "dobbiamo crescere sotto tanti aspetti, oggi abbiamo preso due gol evitabilissimi. Il nostro percorso passa anche da queste battute d'arresto. Dobbiamo farne tesoro e ripartire. Siamo una squadra molto giovane, abbiamo molti margini di crescita".

Marco Spennato attaccante San Giovanni :"Il mister mi ha chiesto se riuscissi a continuare la sfida dopo un duro colpo subito, sarei rimasto in campo anche con una gamba sola. Il mio gol lo dedico ai miei genitori che hanno visto tutta la partita grazie a San Marino RTV dal Salento".

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