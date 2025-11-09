Murata-San Giovanni, Camillini e Tognacci: "Pareggio giusto"

Un risultato giusto, come testimoniato anche dai due allenatori Michele Camillini e Marco Tognacci.

"A livello di risultato è un pareggio giusto" - dice Camillini - "perché hai quel pizzico di fortuna che sbagliano il rigore, poi un'occasione alla fine clamorosa per diciamo che è giusto così. Per il resto siamo mancati un po' nell'ultimo passaggio, abbiamo avuto tante potenziali occasioni. Siamo in una situazione di classifica che dobbiamo sfruttare al meglio ogni situazione. In questo momento siamo a -2, un passettino alla volta, mettiamola così, andiamo avanti"

Anche oggi si è rosicchiato un punto, diciamo che bisogna arrivare a 0 per far partire il vero campionato, è questo è l'obiettivo? "Sì, dall'inizio che lo diciamo e poi ribadiamo che siamo una squadra stravolta rispetto all'anno scorso, non è facile, però diamo dei segnali positivi, questo ci fa ben sperare per il futuro"

Resta il grande rammarico del rigore fallito, l'episodio che poi ha deciso la partita e i risultati... "Probabilmente sì, perché chi segnava per primo probabilmente la portava a casa" - ammette Tognacci - "chiaro che abbiamo avuto noi l'occasione, poi abbiamo avuto anche subito l'inizio del secondo tempo. Poi alla fine queste partite le puoi anche perdere, perché abbiamo visto l'occasione che hanno sprecato loro"

Si intravedono però segnali di crescita in questo San Giovanni, ogni partita è un mattoncino in più... "Sì, noi stiamo lavorando proprio per quello, perché insomma la rosa è stata molto molto rivoluzionata, un po' come le altre squadre, però non è semplice tutti gli anni riuscire ad amalgamarsi in fretta, però piano piano cerchiamo di farlo"









