Murata-San Giovanni: le parole di Labas e Gakou

Tra i più attivi i due attaccanti, Jules Labas per il Murata e Kabirou Gakou sponda San Giovanni.

"Oggi non ci sono state tante occasioni da una parte e dall'altra, però l'importante è che continuiamo su questa strada" - afferma Labas - "Abbiamo avuto un periodo difficile e siamo riusciti a uscirne, abbiamo dimostrato di avere personalità per uscirne. Non è facile, siamo una squadra molto giovane e abbiamo tanto da fare, comunque penso che siamo sulla strada giusta. Può andare male una partita, può andare meglio un'altra, ma l'importante è che rimaniamo sul pezzo e non ci abbattiamo troppo"

"Abbiamo iniziato bene la partita, poi abbiamo sbagliato il rigore, peccato per quello, però abbiamo giocato abbastanza bene" - le parole di Gakou - "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, però dai, guardiamo il lato positivo e andiamo avanti".









