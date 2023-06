Murata, sarà ancora Angelini l'allenatore

Beppe Angelini sarà alla guida del Murata anche nel 2023-2024. L'allenatore ha rinnovato il proprio contratto con la società bianconera per un anno. Il presidente Davide Graziosi si dice “orgoglioso che Angelini resti per un'altra stagione al Murata” e afferma di “condividere con lui l'idea di allestire una rosa giovane, ma competitiva”, per la stagione che verrà. Dal canto proprio, l'allenatore ha già fissato il primo obiettivo: arrivare ancora al turno preliminare dei playoff. A proposito di mercato, il Murata ha intanto confermato Giacomo Matteoni, Alex Toccaceli e Nicolas Ferraro, registrando anche l'acquisto del centrocampista Thomas Rastelli dal Tre Fiori.