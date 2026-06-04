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Murata, Spada: "Abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo, Futuro? Dobbiamo parlare con la società". Virtus, Michelotti: "Orgoglioso dei miei ragazzi"

4 giu 2026

Ennesimo Scudetto per il tecnico del Murata. Massimiliano Spada: "Eravamo un po' a corto con i cambi. La Virtus è stata brava ad approfittare di questa nostra defaillance. Però è stata una partita che si è riuscita comunque a gestire anche nei momenti di difficoltà. Devo ringraziare i ragazzi che hanno messo il cuore oltre proprio a tutto. Una delle più belle finali degli ultimi anni che ho fatto. Era la mia diciassettesima finale e forse quello mi ha un po' creato qualche problema. Però devo dire che ha coronato un anno proprio fantastico dove abbiamo lasciato proprio le briciole in giro. Ed è bello portare a casa il trofeo, quello più importante. Se si chiuderà un ciclo? Probabilmente si dovrà rivedere qualcosa. Parleremo con la società, ci sederemo e vediamo cosa viene fuori"

L'allenatore della Virtus Matteo Michelotti fa i complimenti ai suoi ragazzi per la grande prestazione: "Sinceramente io sono orgoglioso dei ragazzi. Hanno fatto una partita stupenda, hanno dato tutto. È un secondo posto, sì, però con tanto orgoglio. Come sappiamo le finali si vincono e si perdono quindi bisogna accettare, bisogna ripartire da qui. Bisogna ripartire dall'ultima partita che abbiamo fatto. Il ciclo è partito già dall'anno scorso. Spero che la società riesca a mantenere tutto l'organico e poi il prossimo anno speriamo di vincere la finale"





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