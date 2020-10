CAMPIONATO Murata-Virtus 1-1, le considerazioni di Fabbri e Bizzotto

In una delle tre gare del sabato di campionato sammarinese è uscito il "segno" X tra Murata e Virtus. Al "Federico Crescentini" di Fiorentino il match si è chiuso sul risultato di 1-1 con reti di Baiardi per i neroverdi e Baschetti per i bianconeri. Soddisfatti - ma non troppo - i due tecnici, Achille Fabbri e Luigi Bizzotto. Nel video le interviste.

