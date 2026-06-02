Murata-Virtus vale il Campionato Sammarinese di Futsal e un posto in Champions

Un mese fa finì così, con l'ennesimo trionfo negli ultimi anni del Murata. Dopo il successo in Titano Futsal Cup, i bianconeri e la Virtus si ritrovano da avversari anche nella finalissima che assegna il Campionato Sammarinese di calcio a 5 e un posto nella prossima UEFA Futsal Champions League. Il Murata ci arriva da campione in carica e a caccia del “triplete” dopo aver già trionfato in Coppa e in Supercoppa. Cammino perfetto per Busignani, Protti e compagni: primo posto in regular season con 78 punti – frutto di 24 vittorie, 4 pareggi e nessuna sconfitta – e nessun passo falso nei play-off con ben 24 reti segnate in sole 4 partite, tra Libertas ai quarti e Tre Penne in semifinale. Vuole un altro Scudetto il tecnico Massimiliano Spada, sostituito nella conferenza stampa di presentazione dal team manager Nicola Albani.

Se il Murata è diventato ormai un habitue in questi ultimi anni, per la Virtus è una quasi novità. Il palmares – in casa neroverde – si ferma infatti alla Coppa conquistata nel 2009, ma da qualche anno il nuovo assetto societario ha riportato il quintetto di Acquaviva tra le top del futsal nostrano. E i ragazzi di Matteo Michelotti – ex calciatore ed ora allenatore affermato - puntano a riscrivere la storia, facendo lo scherzetto proprio all'ultimo atto ad un Murata che, guardando i precedenti stagionali, non solo li ha vinti tutti, ma non ha nemmeno subito gol negli incroci con la Virtus. Per arrivare a questa finale i neroverdi hanno chiuso la stagione in seconda posizione, eliminando ai play-off prima il Domagnano e poi il Pennarossa.

Tutto pronto, dunque, per Murata-Virtus: la finale di Campionato Sammarinese di Futsal sarà trasmessa in diretta su San Marino RTV Sport, a partire dalle ore 21.30.

Nel servizio le parole di Nicola Albani (dirigente Murata Futsal) e di Matteo Michelotti (allenatore Virtus Futsal)