Nanni c'è, la difesa no: San Marino-Polonia 1-7

Il primo centro in Nazionale di Nicola Nanni è una piccola consolazione per un San Marino travolto 7-1 dalla Polonia. Complice un primo tempo troppo brutto per essere vero, nel quale la difesa biancazzurra lascia buchi ovunque e ne concede 4 ai polacchi, a segno con due volte con Lewandowski, con Swiderski e con Linetty. Poi, con l'avvio di ripresa, i biancazzurri cambiano marcia, alzano la pressione e trovano subito l'accorcio di Nanni, per una rete che, in gare ufficiali, mancava dalla marcatura di Berardi contro il Kazakistan, nel novembre 2019. A rendere amaro il finale è l'esplosione di Buksa, che prima segna il pokerissimo e poi, nel recupero, sfrutta altre due incertezze della retroguardia per siglare la personale tripletta e ampliare ulteriormente la forbice.