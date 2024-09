NAZIONALI Nanni, Capicchioni e Enrico Golinucci saltano l'amichevole con la Moldavia

Questo l'elenco dei calciatori convocati da Roberto Cevoli per l'allenamento di domenica 8 settembre, alla vigilia della partenza per la Moldavia. Non fanno parte del gruppo, Nanni, Capicchioni e Enrico Golinucci.

