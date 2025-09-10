Nanni: "Ci servirà per le prossime partite", Salicioni: "L'esordio una bella emozione", Colombo: "Dobbiamo giocare come nella ripresa"

Nicola Nanni ha segnato il suo quarto gol con la maglia della Nazionale:

"Al di là della soddisfazione personale, abbiamo tanti spunti da prendere dalla partita di stasera, in positivo e in negativo. Abbiamo parlato noi prima della partita, del momento, delle cose che eravamo giusti e le altre le dovevamo migliorare. Queste partite sono ostiche, perché sai che affronti sia una nazionale di rango minore rispetto a quella che può essere la Bosnia, però hanno un impatto caratteriale sul campo forte. Diciamo che viene tutto buono per le partite di ottobre, perché su certe cose possiamo fare molto di più".

Molto felice per l'esordio in Nazionale, Fausto Salicioni:

"Sono molto emozionato, molto contento. Quando è finito il primo tempo sapevo che sarei entrato, ero molto carico. Una partita che abbiamo fatto bene, anche tutta la settimana ci siamo allenati molto bene. Sapevo che questo momento sarebbe arrivato, io aspetto e accompagno il gruppo, ma sono contentissimo di aver fatto l'esordio. Una bella partita, anche dura, loro molto forti, però sono molto contento".

Anche Edoardo Colombo parla del difficile impatto alla partita:

"Sì, un avvio molto complicato, che non rispecchia sicuramente la nostra indole, perché non possiamo permetterci di partire con questo atteggiamento di come siamo partiti oggi. Sono molto contento di come abbiamo risposto il secondo tempo, entrando in un modo che ci rispecchia molto quello voglioso di proporre il nostro gioco, di aggredire l'avversario, di questo tipo di avversario, dove sappiamo che possiamo fare molto meglio rispetto ad oggi. Spero che da qui in avanti inizieremo ogni partita come abbiamo iniziato il secondo tempo".







