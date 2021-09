QUALIFICAZIONI MONDIALI Nanni e il gol: "Un premio per la squadra, frutto di un lavoro che parte da dietro" L'attaccante analizza la sua prima rete in biancazzurro: "5' di risposta a un primo tempo in ombra, pressando così possiamo mettere in difficoltà anche una corazzata come la Polonia".

Ancora a secco tra i "grandi", nel giro di poche settimane Nicola Nanni ha trovato il suo primo gol sia a livello di club - poi cancellato dal giudice sportivo, che ha inflitto alla sua Lucchese il ko a tavolino in Coppa Italia C - che con la Nazionale, a secco da quasi due anni in gare ufficiali. "È una bella soddisfazione - commenta il centravanti - un premio che più che altro ci teniamo come squadra. Sono stati 5' di risposta a un primo tempo in cui abbiamo fatto fatica. In quei 5' siamo andati alti a pressare, abbiamo trovato delle buone uscite ed è arrivato un premio alla squadra, oltre che una soddisfazione mia. Sono riuscito a far mio quel pallone perché c'è stato un lavoro di squadra dietro, che non siamo riusciti a fare al meglio nel primo tempo. È un pressing che parte da dietro e quando ti trovi come squadra puoi mettere in difficoltà anche una corazzata come la Polonia. È una soddisfazione e una liberazione, però non cambia nulla: dobbiamo guardare all'Albania, analizzando gli errori fatti con Andorra e Polonia e cercare di fare meglio. Abbiamo risposto a un primo tempo in ombra con una gran prima parte di ripresa, nella quale abbiamo dato una grande prova di carattere. Dobbiamo cercare di mantenere per 90' quei 20' che abbiamo fatto nel secondo tempo".

