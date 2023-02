Nanni e Lazzari passione "goleador": il futuro è già loro È stato un weekend da ricordare per i sammarinesi Nicola Nanni e Lorenzo Lazzari: l'attaccante ha aperto la rimonta del suo Olbia nel derby in Serie C, il centrocampista ha regalato 3 punti fondamentali al Victor San Marino.

Uno classe 2000, l'altro classe 2003. Uno puro attaccante d'area, l'altro centrocampista con spiccate doti offensive. Uno cerca di salvare l'Olbia in Serie C, l'altro sta trascinando in Eccellenza il Victor San Marino verso la Serie D. Entrambi hanno segnato un gol in Nazionale, entrambi sono il futuro del calcio sammarinese. Nicola Nanni e Lorenzo Lazzari sono il nuovo che avanza sul Titano. Nonostante la giovane età – 23 anni ancora da compiere – la carriera di Nanni è già di tutto rispetto: dalle giovanili del Crotone alla Serie C. Prima con la maglia del Monopoli, poi con quelle di Cesena e Lucchese, infine con quella dell'Olbia. In Toscana sono arrivati i primi gol – due, per l'esattezza – in Sardegna l'attaccante biancazzurro si sta consacrando. Dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori nei primi mesi, Nanni è tornato e si preso con autorità il posto da titolare a fianco di un'istituzione nell'isola come Daniele Ragatzu. Il tecnico dell'Olbia Roberto Occhiuzzi gli sta dando fiducia e lui lo sta ripagando con grandi prestazioni in campo e gol pesanti. E se quelli contro Fiorenzuola e Pontedera non hanno portato ai 3 punti – con i granata, tra l'altro, è andato a segno anche l'altro sammarinese Filippo Fabbri – quello nel derby con la Torres è stato decisivo. Rete del momentaneo 2-1 e della rimonta completata dopo il vantaggio rossoblu di Gianola. Il centro di Nanni e la doppietta di Ragatzu hanno fatto esplodere il “Nespoli” e permesso all'Olbia di avvicinarsi alla zona salvezza. Cinque gol tra i pro (per ora) e un futuro tutto da scrivere.

Come quello di Lorenzo Lazzari che, due categorie più in basso, sta facendo la differenza. L'Eccellenza sembra star stretta al 19enne centrocampista: assist in quantità industriale, gol fondamentali in ottica promozione. Per ultimo quello segnato al Cattolica nello scorso weekend. In quella rete c'è tutto Lazzari: capacità di inserimento, eleganza nella finta ad eludere l'intervento del difensore, freddezza sotto porta. Numeri da predestinato per il “golden boy” del Victor San Marino, uno dei pochi a segnare al debutto in Nazionale nell'amichevole caraibica contro Santa Lucia. Al momento sono 6 i gol stagionali per “Lello”: 5 in campionato – contro Sanpaimola, Comacchiese, Medicina (doppietta) e Cattolica – 1 in Coppa contro il Sant'Ermete. Il Victor gongola avendo in rosa uno dei talenti più cristallini della categoria. Una “domenica bestiale”: con Nanni e Lazzari, la San Marino "calcistica" ha il futuro nelle proprie mani.

