SERIE C
Nanni gol: l'Arzignano Valchiampo batte la Pergolettese
Nel girone A di serie C l'attaccante della Nazionale di San Marino decide la sfida con una rete al primo minuto di gioco.
Bastano pochi secondo a Nicola Nanni per firmare il gol da tre punti allo stadio Tommaso Dal Molin. L'attaccante della Nazionale di San Marino decide la sfida in favore dell'Arzignano Valchiampo nella partita giocata contro la Pergolettese nel campionato di serie C girone A. Il gol di Nanni permette alla sua squadra di tornare alla vittoria e salire a quota 13 punti in classifica agganciando proprio la Pargolettese.
[Banner_Google_ADS]