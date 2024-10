NATIONS LEAGUE Nanni: "Peccato il risultato, onorato della fascia", Berardi: "Sono felice di essere tornato"

Nella sua 40' presenza con la Nazionale di San Marino, l'attaccante Nicola Nanni ha vestito anche la fascia da capitano:

"Ho avuto molto piacere, ringrazio il mister di quest'opportunità, è una cosa che mi piace fare e mi dà una responsabilità in più comunque anche perché ci sono tanti ragazzi, però me la sono presa volentieri. Insomma, speciale la partita, peccato il risultato, insomma mi porto a casa delle cose, altre un po' meno".

Come al solito una partita di grande sacrificio, fare sportellate in più quella bella occasione salvata proprio quasi sulla linea.

"Sì, sì, diciamo che pensavo uscisse, poi ha fatto il passo indietro, mi è sembrato, poi è riuscito un pelo, ma ha chiuso lo specchio e diciamo che è lo step che devo fare per la mia carriera, se così vogliamo dire, un po' lo specchio di quello che devo migliorare ora ecco e grande sacrificio sì e devo aggiungere il resto"

Tra un mese si rigioca in casa con Gibilterra, poi Lichtenstein, direi che la consapevolezza di poter fare qualcosa di grande c'è ancora?

"Sì, sì, ora caldo un po' di confusione diciamo però siamo consapevoli di quello che siamo diventati e diciamo che abbiamo un mese che ci dà l'opportunità di fare grandi cose ecco".





È tornato in Nazionale anche l'attaccante Filippo Berardi:

"Per la prima volta nella storia forse ci giocavamo qualcosa e quindi magari abbiamo pagato un po' questa questa situazione. Siamo partiti un po' timorosi poi ci siamo ripresi nella ripresa però purtroppo non è bastato, purtroppo abbiamo perso adesso avremo altre occasioni sicuramente per rifarci e cercheremo di farci trovare più pronti di stasera".

Un ritorno in Nazionale, a conferma anche di quanto tu ci tenga?

"Sì, sì, naturalmente la Nazionale è importante per me, ci tengo, è sempre un onore giocare per il San Marino quindi sono contento di essere tornato ecco"

Come valuti la tua partita?

"Posso fare di più, io scendo sempre in campo per dare il massimo purtroppo a volte riesce, a volte non riesce quindi è un peccato, è un peccato adesso sicuramente cercherò di fare meglio la prossima partita".

Qui il servizio della partita

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: