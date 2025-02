CAMPIONATO SAMMARINESE Nardi: "Siamo in linea con i nostri obiettivi". Belward:"Dedico il gol a mio padre" Nel dopo partita di Fiorentino - Tre Fiori 1-1 hanno parlato il portiere del Tre Fiori Michele Nardi, e l'autore del gol del Fiorentino Soufiane Belward.

Michele Nardi portiere Tre Fiori :"È stata una partita abbastanza contratta all'inizio, con i ritmi non proprio altissimi, un po' spezzettata, però alla fine della partita i valori sono venuti fuori, si equivalgono abbastanza, occasioni ce ne sono state da entrambe le parti, quindi è venuta fuori una bella partita.

Soufiane Belward centrocampista Fiorentino :"Non siamo questi, siamo molto più forti, il mister un po' l'abbiamo deluso oggi, speriamo di fare bene nella prossima partita e cercare di soddisfarlo. Che cosa non è andato secondo te? I piccoli concetti che poi durante la partita si fanno vedere appunto. Hai fatto un bel gol mettendo la palla sul palo opposto del portiere. Sì, sono felice, era da tanto che non trovo il gol e nulla, sono felice e lo dedico a mio babbo e basta.

Nel video le interviste

