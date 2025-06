EVENTO BENEFICO Nardoni: "Come genitori affrontiamo il percorso con energia positiva"; Fabbri: "Giornata di sport e grandi valori" Molto soddisfatto della riuscita della serata il papà di Vittoria e fondatore dell'associazione Oceano Blu, Andrea Nardoni. Un evento riuscito grazie alle sinergie tra politica sammarinese e italiana sottolinea il Segretario di Stato per lo Sport Fabbri

Andrea Nardoni (Presidente Associazione Oceano Blu e papà di Vittoria): "Noi come genitori, dobbiamo avere una mentalità positiva per affrontare il percorso ed è quello che stiamo facendo, le cose dobbiamo affrontarle con energia. Abbiamo questa difficoltà, può capitare nella vita di avere momenti o comunque situazioni che sono difficili oggettivamente, però o le affronti negativamente o le affronti positivamente. Noi abbiamo deciso di affrontarle con energia e vediamo cosa succede".

Rossano Fabbri (Segretario di Stato per lo Sport): "È una serata riuscitissima, è un momento per noi veramente splendido. Mi ha fatto riempire il cuore di gioia e di orgoglio. Per me è un vero motivo di vanto, un vero motivo d'orgoglio, è un momento che può aiutare anche, e perché no, la classe politica a parlarsi in un luogo, lo sport, che ha sempre unito e ha sempre lavorato per risolvere tanti problemi e tanti momenti di tensione".

Le loro interviste

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: