Nasce la nuova stagione del Campionato Sammarinese

La nuova stagione del calcio sammarinese è pronta a iniziare, il debutto è previsto nel weekend del 18 e 19 settembre. Alla casa del calcio di Montecchio, si sono tenuti i sorteggi dei calendari di campionato e Coppa Titano. I campioni in carica della Folgore debutteranno contro il Domagnano, squadra che in estate ha apportato tanti cambiamenti alla sua rosa. La prima giornata offrirà anche un big match, nonché sfida già vista alla prima nella passata stagione: La Fiorita -Libertas si prospetta già una sfida ad alta quota. Ha ambizioni importanti anche la Virtus di Luigi Bizzotto, che troverà di fronte a sé un Tre Penne rinnovato e pronto a essere tra le migliori della classe. Voglia di rivalsa anche per il Tre Fiori di Matteo Cecchetti. Dopo aver mancato l'Europa nella scorsa stagione, i gialloblu vogliono tornare protagonisti. Prima partita contro il Murata. Le emozioni delle squadre del Titano non finiscono qui: a chiudere il cerchio della prima giornata ci sono anche Cailungo contro Fiorentino; San Giovanni – Juvenes/Dogana e Faetano-Pennarossa. Riposa il Cosmos. Delineati anche gli abbinamenti di Coppa Titano. La Fiorita, detentrice del titolo, partirà direttamente dai quarti di finale e affronteranno la vincente di Faetano-Cailungo. Gli ottavi di finale di Coppa partiranno il 29 settembre e il ritorno il 27 ottobre. Queste le sfide: Juvenes/Dogana-Pennarossa; il derby tra Fiorentino e Tre Fiori; Folgore-Libertas; Virtus-Murata; Domagnano-San Giovanni e Cosmos contro Tre Penne. Nella serata di ieri sono state presentate due novità: la prima riguarda il rebrending del logo della Supercoppa Sammarinese, che si disputerà l'11 settembre tra La Fiorita e Folgore. La seconda novità è l'introduzione del pallone unico marchiato FSGC, che verrà utilizzato dalle squadre della Repubblica durante le partite di campionato.