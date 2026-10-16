COPPA DELLE REGIONI NAT San Marino, 3 punti contro la Moldavia per credere nella qualificazione É di nuovo giornata di vigilia per la NAT San Marino, impegnata domani alle 15 contro la rappresentativa moldava per il secondo impegno di Region’s Cup: calcio d’inizio alle ore 15

Recuperare energie fisiche e mentali, eliminare le tossine e ripartire con slancio dal finale di carattere del primo match. É giornata di vigilia per la NAT San Marino, impegnata domani contro i moldavi dell’Anenii Noi nel secondo impegno del Turno Intermedio della Coppa delle Regioni. É già una sfida da non sbagliare per Bizzotto e i suoi ragazzi, dopo il pareggio all’esordio. Il Vojvodina, rappresentativa regionale serba, ha superato con un netto 5-0 la Moldavia, cercando di mettere subito le cose in chiaro in ottica qualificazione alla fase finale. Con 3 punti in tasca, i biancazzurri arriverebbero all’ultimo turno in piena corsa e padroni del loro destino.

Qualche dubbio di formazione per il tecnico c’è, tenendo conto del triplo impegno ravvicinato: Elia Ciacci é uscito anzitempo contro il Ptuj per un affaticamento e verrà valutato negli ultimi allenamenti, Badalassi invece sarà squalificato dopo la dubbia espulsione rimediata qualche giorno fa. Particolare attenzione poi ai giocatori ammoniti e già in diffida, ben 6: oltre all’attaccante Nicola Sartini e il centrocampista Davide Merli ci sono anche i difensori Diego Fabbri, Mattia Costantini, Luca Bottoni e Diego Perazzini.

Contro l’Anenii Noi, calcio d’inizio domenica alle ore 15. Tra i più positivi dei primi 90 minuti - e che probabilmente sarà chiamato in causa anche nei secondi - il centrocampista del Domagnano Nicolas Ferraro.

Nel servizio le interviste a Diego Perazzini (difensore NAT San Marino) e Nicolas Ferraro (centrocampista NAT San Marino)

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