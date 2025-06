UEFA REGION’S CUP NAT San Marino-Aragon, Bizzotto: "Ai punti meglio loro, ma noi abbiamo avuto gran cuore"

Il tecnico della NAT San Marino Luigi Bizzotto ammette la superiorità della rappresentativa spagnola ma elogia la prestazione "tutto cuore" dei suoi ragazzi: "A livello di occasioni da gol sicuramente loro ne hanno avute più di noi, poteva finire anche con un passivo diverso, però sono estremamente orgoglioso dei giocatori, hanno buttato in campo tutto quello che avevano e forse anche quello che non avevano, perché in questo periodo è veramente difficile fare delle prestazioni con un cuore come hanno dimostrato i ragazzi. Io credo che dobbiamo essere soddisfatti di quello che hanno prodotto i ragazzi e soprattutto di essere rimasti in partita fino alla fine con una squadra forte".

Termina il percorso verso la finale, però c'è ancora un'ultima partita che per San Marino conta tanto, ottenere una vittoria quanto sarebbe importante? "Per noi tutte le partite contano, le abbiamo sempre affrontate per cercare di vincere, l'ultima l'affronteremo sempre per cercare di vincere. I ragazzi hanno uno spirito che si è visto anche questa sera, penso che lo metteranno in campo anche l'ultima partita e noi proveremo a vincere anche se probabilmente non conterà per il risultato finale, però per noi conta molto".



I più letti della settimana: