UEFA REGION’S CUP NAT San Marino-Aragon: il rammarico di Sartini e De Angelis

Tra i protagonisti Nicola Sartini che ha sfiorato il clamoroso 1-1 centrando il palo esterno nel finale: "Cosa ti posso dire? Il calcio è fatto di momenti e noi un momento l'abbiamo avuto con me protagonista. Purtroppo non si è concretizzato, però secondo me, secondo il mio punto di vista, l'abbiamo dominato. Nel primo tempo sono stati molto aggressivi. Secondo me qualche aiuto dall'arbitro l'hanno avuto, sono molto coerente con quello che dico, non ho problemi. Però noi siamo concentrati per la prossima partita. Si poteva fare qualcosa in più. Noi siamo partiti con l'idea di vincere, non di fare una prestazione del genere. Però vedremo come andrà. In ogni modo, noi la prossima partita la vogliamo vincere a tutti i costi. Dal percorso che abbiamo fatto fin da questo inverno ci meritiamo di vincere. Di fare, secondo me, qualche punto in più era doveroso farlo. Vedremo come andrà, siamo fiduciosi".

Uno dei migliori in campo invece è il portiere biancazzurro Mirco De Angelis, autore di grandi parate: "L'occasione c'è stata, però probabilmente, se andiamo a vedere tutte le occasioni, gli avversari hanno meritato. Non possiamo fare altro che fargli complimenti e cercare di chiudere al meglio l'ultima partita e fare del nostro meglio. Sapevamo che erano forti e forse avremmo dovuto approcciare meglio sin da subito. Ci è mancato l'approccio iniziale e questo l'abbiamo pagato sia all'inizio sia dopo, durante tutta la partita, perché dovevamo sempre rincorrere dietro loro".

I più letti della settimana: