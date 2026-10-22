COPPA DELLE REGIONI NAT San Marino, Bacciocchi: “Un gruppo di ragazzi forti, peccato per l’epilogo finale” Parla il Team Manager della NAT San Marino ed ex giocatore della Nazionale

Bilancio positivo quello tracciato dal Team Manager della NAT San Marino ed ex giocatore della Nazionale Simone Bacciocchi. Tema ricorrente il rammarico per quegli episodi che hanno condizionato il cammino dei biancazzurri.

"Sono stati un bellissimo gruppo di ragazzi che si è impegnato in tutte le partite. Ovviamente quando parti in inferiorità numerica la prima partita e cerchi di recuperare con grande sforzo sei riuscito a limitare i danni. Nella seconda partita hai fatto una bellissima prestazione, ti vai a giocare la terza partita per passare il turno".

La seconda espulsione in tre partite "fa parte del gioco - aggiunge - quindi rispettiamo tutti, accettiamo le conseguenze, però l'importante che i ragazzi hanno manifestato sul campo la disciplina e l'interesse, l'impegno ed era l'obiettivo principale in queste competizioni vedere un gruppo di ragazzi creato all'ultimo minuto che si conoscono in campionato come avversari, ma mai come compagni, quindi non è neanche facile metterli in campo".

A condizionare la settimana della NAT San Marino gli episodi: "È un peccato. Come dico, nessuno di noi è un arbitro, magari si possono contestare, però noi da fuori e con un altro ruolo vanno accettati. Però sul campo fino a un certo minutaggio si sono viste due squadre che erano sullo stesso livello e sicuramente magari in 11 si poteva ambire qualcosa in più".



Nel video l’intervista

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