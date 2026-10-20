COPPA DELLE REGIONI
NAT San Marino, Badalassi squalificato per 2 giornate: salterà l’ultima sfida contro il Vojvodina
La decisione della Commissione Disciplinare della UEFA
Brutte notizie per la NAT San Marino e in particolar modo per Imre Badalassi. La Commissione Disciplinare della UEFA, infatti, ha inflitto due giornate di squalifica all’attaccante della Virtus impedendogli così di prendere parte anche all’ultima e decisiva sfida contro i serbi del Vojvodina in programma domani alle 15.
Badalassi era stato espulso dopo appena 2 minuti del primo match contro il Ptuj, per un contrasto duro - ma di gioco - con il portiere avversario.
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