NAZIONALI Nat San Marino, Bizzotto confermato commissario tecnico L'allenatore ex Virtus guiderà ancora la rappresentativa. A metà ottobre il turno intermedio della Region's Cup

Nat San Marino, Bizzotto confermato commissario tecnico.

Luigi Bizzotto è stato confermato commissario tecnico della Nat San Marino. Assieme a Bizzotto, nello staff tecnico ci sono Mattia Rizzo (vice allenatore), Roberto Penserini (collaboratore tecnico), Claudio Bertoni (preparatore dei portieri), Annamaria Ferri (medico), e Tiziano Giacobbi (fisioterapista). L’unica novità è rappresentata da Simone Bacciocchi, quale nuovo team manager.

La Nat San Marino si rimetterà al lavoro nelle prossime settimane per preparare il turno intermedio della Regions' Cup 2026/27. I titani saranno in Slovenia ed esordiranno il 15 ottobre contro i padroni di casa del Ptuj, poi affronteranno i moldavi dell'Anenii Noi (18 ottobre) per concludere con i serbi del Vojvodina (già affrontati a San Marino nella fase finale del 2025) il 21 ottobre.

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