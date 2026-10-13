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NAT San Marino, Bizzotto sceglie i 18 per la UEFA Regions' Cup: si gioca in Slovenia

Ufficiale la lista per il torneo europeo dilettantistico. Primo impegno giovedì 15 ottobre contro il Ptuj, poi Anenii Noi e Vojvodina.

13 ott 2026
©FSGC
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La NAT San Marino è in partenza oggi per la Slovenia, dove sarà impegnata nel Turno Intermedio della XIV edizione della UEFA Regions' Cup 2026-2027, la competizione europea riservata alle rappresentative regionali di calcio dilettantistico.

I Titani, guidati dal CT Luigi Bizzotto, confermato sulla panchina sammarinese lo scorso settembre, faranno il loro esordio giovedì 15 ottobre alle 15:30 contro il Ptuj, rappresentativa del calcio dilettantistico sloveno. Il secondo appuntamento è fissato per domenica 18 ottobre alle 15 contro i moldavi dell'Anenii Noi, mentre mercoledì 21 ottobre, sempre alle 15, San Marino chiuderà il girone contro i serbi del Vojvodina.

Proprio il Vojvodina rappresenta una vecchia conoscenza per la formazione sammarinese, già affrontata lo scorso anno durante la fase finale della competizione disputata sul Titano.

Le prime due gare si giocheranno al Mestni Stadion di Ptuj, mentre l'ultimo incontro è in programma allo Stadion Hajdina. Tre appuntamenti nell'arco di sette giorni per la rappresentativa biancazzurra, chiamata a confrontarsi con avversarie provenienti da Slovenia, Moldavia e Serbia.

Per la trasferta, Bizzotto ha convocato 18 calciatori, selezionati nel rispetto dei criteri di partecipazione stabiliti dalla UEFA. La Regions' Cup è infatti riservata esclusivamente a giocatori senza trascorsi professionistici, tesserati presso la federazione che rappresentano da almeno due anni solari al momento del primo impegno ufficiale.

Nell'elenco figurano Antonio Azzurro e Mattia Costantini (Fiorentino), Imre Badalassi, Elia Ciacci e Samuele Guddo (Virtus), Soufiane Belward (Pennarossa), Tommaso Leon Bernardi (Tre Fiori), Luca Bottoni e Nicola Sartini (Cosmos), Giacomo Buda, Nicolas Ferraro e Diego Perazzini (Domagnano), Diego Fabbri, Azael Garcia Rufer e Raul Ura (Folgore), Massimo Francioni e Filippo Quaranta (Cailungo), Davide Merli (Juvenes Dogana).




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