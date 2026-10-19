NAT San Marino, carattere e ambizione: ora ci si gioca tutto

Un esordio tutto in salita poi una reazione da grande squadra. La NAT San Marino arriva all’ultima sfida del Turno Intermedio della Coppa delle Regioni con il morale alto e la qualificazione ancora alla portata. Il pareggio con i padroni di casa del Ptuj aveva lasciato in eredità - oltre alle polemiche arbitrali - la consapevolezza di una squadra capace di resistere per oltre 85 minuti in inferiorità numerica. Contro l’Anenii Noi, i Titani hanno trasformato quella rabbia in energia, imponendosi con un netto 4-0 e mostrando tutto il proprio potenziale offensivo. Ma anche quello difensivo, con l’unico gol concesso su rigore nei primi 180’. Due partite diverse, un unico filo conduttore: il carattere. La formazione di Luigi Bizzotto ha dimostrato di saper soffrire, reagire e dominare, trovando anche nei propri uomini di maggiore qualità le risposte per fare la differenza.

Adesso, però, non c’è più margine per fare calcoli: mercoledì contro i serbi del Vojvodina sarà una sfida decisiva per inseguire la fase finale. Servirà una vittoria per andare avanti, senza se e senza ma. La NAT ha dimostrato di avere cuore e qualità. Ora serve l’ultimo passo.

Nel servizio l’intervista al capitano della NAT San Marino, Elia Ciacci







