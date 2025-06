NAT San Marino-Hradec Kralove, Bizzotto: "Soffriamo dal punto di vista fisico, i ragazzi hanno dato tutto"

Rammaricato per il risultato, non per la prestazione. Il tecnico della NAT San Marino Luigi Bizzotto ringrazia i suoi uomini per quest'esperienza - la prima, storica, nella fase finale della Coppa delle Regioni: "I ragazzi hanno messo in campo tutto quello che avevano. È chiaro che affrontiamo squadre attrezzate, soprattutto dal punto di vista fisico. Noi paghiamo un pochettino da quel punto di vista. Abbiamo fatto giocare chi aveva giocato meno in precedenza per avere un pochettino di freschezza in più. Io però credo che al di là del risultato negativo, sia da tenersi stretta la prestazione e soprattutto a me dispiace che non siamo riusciti a far gol perché lo avrebbero meritato per l'impegno che hanno profuso in tutta questa manifestazione".

Si chiude però una manifestazione da vedere in maniera positiva, soprattutto per essere arrivati fino a qui nell'èlite del calcio dilettantistico. Qual è il rammarico maggiore, se se ne vuole trovare uno? "Il rammarico maggiore è che avremmo potuto fare di più in tutte le partite, ne siamo consapevoli. Ripeto, essere rammaricati perché pareggiamo con la Serbia, perché perdiamo 1-0 con la Spagna, perdiamo 1-0 con la Repubblica Ceca e io dico che abbiamo fatto un passo avanti. In più c'è da dire che sono tutte esperienze per i ragazzi, per noi dello staff, per tutti quanti che ci possono portare dei benefici nelle future manifestazioni che andremo ad affrontare".

Ci sarà ancora Luigi Bizzotto su questa panchina tra due anni? "Non lo so, non lo so. Io l'ho fatto molto volentieri, ma è la quarta manifestazione che faccio. Sono strafelice di poter guidare una squadra del genere. Dipenderà dalla federazione, ma non ci sono assolutamente problemi".