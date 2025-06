UEFA REGION'S CUP NAT San Marino-Hradec Kralove: le parole di Gaiani e Moretti

Vista la squalifica di Elia Ciacci, nell'ultimo match la fascia di capitano è andata sul braccio del centrocampista Matteo Gaiani: "Siamo contenti di essere arrivati a questa fase finale, che non ci eravamo mai arrivati. Purtroppo potevamo fare meglio, abbiamo fatto solo un punto. Oggi ci è mancato qualcosina in fase offensiva, potevamo fare meglio. Sicuramente la sconfitta non è un risultato veritiero. Siamo entrati in campo per prendere i tre punti, ma non ce l'abbiamo fatta. Comunque siamo orgogliosi di essere arrivati a questa fase finale. Devo fare i complimenti a tutto il gruppo, allo staff, per questa settimana, per questa esperienza, per l'impegno che ci abbiamo messo. Sono orgoglioso dei miei ragazzi e speriamo la prossima volta di fare il risultato migliore".

Si chiude quindi anche un po' con il rammarico di un qualcosa che poteva essere e non è stato per quello che si è visto... "Esatto, purtroppo il rammarico c'è perché già dalla prima partita abbiamo lasciato sempre qualcosina. Dando qualcosina in più in ogni partita avremmo potuto raccogliere qualcosa in più per poter arrivare a giocarsi la finale di martedì"

Tra i più positivi, fino all'infortunio che lo ha messo fuori gioco nel finale di prima frazione, il difensore Diego Moretti: "Nel primo tempo ho sentito una piccola fitta nella zona inguinale, però ti ringrazio per le belle parole. Speravo di arrivare fino alla fine, era una partita intensa e combattuta. Stavamo giocando bene, sono andato anche vicino al gol di testa, purtroppo è andata così. Il risultato finale è amaro anche perché giocavamo in casa, ci tenevamo a fare almeno una vittoria per far vedere tutto l'impegno messo durante l'anno".

Se si vuole tracciare un bilancio di questa esperienza, che ricordiamo è la prima per San Marino ad una fase finale, come lo giudichi? "Secondo me è positivo, poiché comunque ci siamo qualificati alle fasi finali e è stato un bel traguardo. Sicuramente lavoreremo sempre meglio per poter andare avanti anche in competizioni di questo calibro".

