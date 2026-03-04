TV LIVE ·
NAT San Marino: il Turno Intermedio si giocherà in Slovenia

4 mar 2026
Sarà la Slovenia ad ospitare il Turno Intermedio della UEFA Region's Cup con la NAT San Marino che – oltre ai padroni di casa – dovrà affrontare anche le rappresentative regionali di Serbia e Moldavia. Ancora da confermare le date: il mini-girone si dovrà giocare tra il 21 agosto e il 4 dicembre.

NAT San Marino che – nella scorsa edizione - ha raggiunto la fase finale per la prima volta nella sua storia. I biancazzurri hanno anche ospitato il torneo finale, con Aragon (Spagna) che ha conquistato il titolo superando in finale Dolnoslaski (Polonia).

