UEFA REGIONS’ CUP NAT San Marino in campo contro la Bulgaria

NAT San Marino in campo contro la Bulgaria.

La NAT San Marino che torna in campo nella UEFA Regions’ Cup in corso ad Albena (Bulgaria). Sullo stesso campo in cui è stata giocata la prima sfida, la squadra di Luigi Bizzotto gioca alle 16 locali (le 15 in Italia) contro la squadra dilettantistica bulgara della South West Bulgaria. “I ragazzi stanno bene – commenta il ct Bizzotto - ed hanno recuperato anche chi aveva qualche acciacco. Per quanto riguarda i nostri avversari abbiamo notato delle buone capacità fisiche con delle individualità importanti. Però noi non siamo da meno – prosegue l’allenatore - se giochiamo come sappiamo e come abbiamo dimostrato nella prima gara possiamo dire la nostra".

Titolare ed in campo per tutti e novanta i minuti contro gli irlandesi, è pronto anche Nicholas Arrigoni.

