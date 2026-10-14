NAT San Marino in Slovenia: c’e il Turno Intermedio della UEFA Region’s Cup

“Dilettanti” - ma solo perché lo impone la manifestazione - alla conquista dell’Europa. Dopo quasi un giorno di viaggio, con annesso pit-stop nei pressi del confine, la NAT San Marino é arrivata in Slovenia per prepararsi al Turno Intermedio della Coppa delle Regioni. Per chi non la conoscesse, in brevissimo, é la competizione organizzata dalla UEFA riservata alle selezioni dilettantistiche.

Regionali per quasi tutti gli Stati d’Europa, Nazionale - per ragioni di territorio - per quanto riguarda San Marino.

I Titani, allenati dal CT Luigi Bizzotto, giocheranno 3 partite nell’arco di una settimana in quel di Ptuj: si inizia giovedì alle 15.30 proprio contro gli sloveni padroni di casa, si prosegue domenica 18 contro i moldavi dell’Anenii Noi e si chiude mercoledì 21 contro i serbi del Vojvodina, già affrontati nell’ultima edizione. Ultima edizione nella quale la NAT riuscì, per la prima volta nella storia, a raggiungere la fase finale della Coppa delle Regioni, poi organizzata proprio sul Titano nel 2025. Sono 18 i giocatori convocati da Bizzotto per questo triplo impegno ravvicinato, tenendo conto dei vari requisiti di “eleggibilità”: le formazioni del campionato sammarinese più rappresentate sono Folgore, Domagnano e Virtus con 3 giocatori a testa. Capitano delle ultime spedizioni e ancora presente con la NAT il centrocampista neroverde Elia Ciacci.

