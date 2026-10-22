COPPA DELLE REGIONI NAT San Marino: le espulsioni condizionano il cammino ma la strada é tracciata Si chiude senza qualificazione alla fase finale ma con tante indicazioni positive la spedizione dei biancazzurri del CT Luigi Bizzotto in Slovenia, nel Turno Intermedio della Coppa delle Regioni

Tante indicazioni positive e più di un rammarico: alla NAT San Marino non riesce la seconda impresa di fila e, dopo la storica qualificazione alla fase finale nella scorsa edizione, abbandona la Coppa delle Regioni UEFA al Turno Intermedio. A pesare sul cammino dei biancazzurri sono soprattutto due episodi: le espulsioni di Imre Badalassi contro il Ptuj e di Azael Garcia Rufer contro il Vojvodina, che hanno costretto i Titani a giocare in inferiorità numerica per lunghi tratti di entrambe le sfide. Due situazioni che hanno inevitabilmente condizionato la trasferta slovena, fino a compromettere le possibilità di qualificazione alla fase finale. Eppure, in mezzo alle difficoltà, la squadra di Luigi Bizzotto ha mostrato carattere ed organizzazione.

All’esordio, nonostante oltre 85 minuti in dieci uomini e un rigore molto contestato, San Marino ha strappato un prezioso 1-1 ai padroni di casa del Ptuj, trovando il pareggio nel finale. Poi la grande risposta contro i moldavi dell’Anenii Noi: un netto 4-0, frutto di una prestazione dominante, con quattro reti e numerose occasioni da gol. A brillare, tra gli altri, il fantastista del Pennarossa Soufiane Belward, autore di una doppietta e tra i più positivi nell’arco dei 10 giorni. Contro il Vojvodina, nella sfida decisiva per la qualificazione, la seconda espulsione ha complicato una missione già difficile. I serbi ne hanno approfittato, imponendosi 4-0 e conquistando il pass per la fase finale. Un risultato pesante, che non cancella quanto di buono costruito durante la settimana.

La NAT San Marino chiude il girone al secondo posto con quattro punti, ma soprattutto con la consapevolezza di poter competere ad armi pari e recitare un ruolo da protagonista anche a livello internazionale. Perché questa esperienza lascia una certezza: il calcio dilettantistico sammarinese - che é l’espressione del campionato interno - non è più soltanto una comparsa, ma una realtà capace di lottare e mettere in difficoltà chiunque. Appuntamento alla prossima edizione, perché questi Titani hanno dimostrato di avere ancora molto da raccontare.

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