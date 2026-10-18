NAT San Marino, missione compiuta: 4-0 alla Moldavia e qualificazione ancora aperta

Dopo il pari all’esordio, la NAT San Marino rialza la testa e lo fa con una prova da grande squadra. Dominio assoluto dal primo all’ultimo minuto, occasioni a raffica e quattro gol all’Anenii Noi: netto 4-0 nel secondo impegno del Turno Intermedio della Coppa delle Regioni e sogno qualificazione ancora vivo, a 90 minuti dal termine del girone.

La rappresentativa dell’Est é aggressiva ma tecnicamente non eccelsa, i biancazzurri partono forte: Ura salta il diretto avversario, cross basso a centro area e sembra fatta sulla deviazione sotto porta di Bernardi ma Sanduta si salva rispondendo d’istinto. Il vantaggio é la naturale conseguenza del predominio territoriale: punizione con i giri giusti di Garcia Rufer ed Elia Ciacci - pienamente recuperato per il match - la sblocca con un gran colpo di testa sul primo palo. Questa volta il portiere é battuto, la NAT va sull’1-0 e - dopo l’autogol della prima partita - é il primo centro sammarinese in Slovenia, firmato dal capitano. Galvanizzati dal gol, i Titani continuano a spingere: Ura duetta con Bernardi e mira il palo lontano, ancora Sanduta tiene a galla l’Anenii Noi.

Clamorosa la chance sciupata da Ferraro a cavallo della mezz’ora: Belward sgasa a destra e serve un cioccolatino solo da mettere dentro, ma il 17 non trova la sfera da 0 metri. Azione che si conclude con il tentativo del solito Ura, allontanata in qualche modo da Sanduta e difesa. Il primo tempo si chiude con il minimo scarto, ma la sensazione è che il passivo potesse essere anche più ampio: proprio sul finale di frazione, Sanduta si distende sul diagonale di Azzurro arrivato dopo un bell’intercetto.

Ripresa che si apre seguendo lo stesso spartito, con San Marino che manca di cinismo sotto porta: Ura spedisce alto di testa da pochi passi su servizio di Belward. Poi bella azione in verticale, Bernardi finta di andare sul secondo palo e invece chiude sul primo ma Sanduta non si fa sorprendere. Porta che sembra stregata ma - ai -25 - la NAT mette il lucchetto al match: sul cross di Ura, Bernardi ci prova a ripetizione e Sanduta in qualche modo si oppone. Non può nulla però sul missile ravvicinato di Belward che la incastona sotto l’incrocio dei pali e firma il 2-0 della sicurezza.

Altra ottima prova dell’esterno del Pennarossa, condita dal gol. Poi lo stesso Belward, in totale fiducia, fa partire anche l’azione del tris con la trivela: generoso Ura a servire nel mezzo Nicola Sartini che, entrato da pochi istanti, ha vita facile per il meritatissimo 3-0. C’è gloria anche per l’attaccante del Cosmos e un risultato che rende più giustizia alla solida prestazione dei ragazzi di Bizzotto. Meriterebbe la gioia personale anche Ura, fermato però dal solito Sanduta nell’uno contro uno a campo aperto. Estremo difensore dell’Anenii Noi - sicuramente il migliore tra i modesti moldavi - che vola anche sull’incornata di Azael Garcia Rufer. I ritmi, com’è normale che sia, si abbassano ma c’è ancora tempo e spazio per un’altra perla di Soufiane Belward: il 13, entrato in quasi tutte le azioni dei biancazzurri, semina il panico a destra e segna con la specialità della casa. Mancino a giro sul palo lontano, doppietta e definitivo 4-0 per una NAT che poteva solo vincere e ha vinto con merito.









