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NAT San Marino-Ptuj, Bizzotto: “I ragazzi sono stati eroici, l’arbitraggio non è piaciuto”

di Alessandro Ciacci
16 ott 2026
L'intervista a Luigi Bizzotto
L'intervista a Luigi Bizzotto

Si complimenta con i suoi ragazzi per la prestazione il CT dei biancazzurri Luigi Bizzotto.




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