Home News sport Calcio Samm. COPPA DELLE REGIONI NAT San Marino-Ptuj, Bizzotto: “I ragazzi sono stati eroici, l’arbitraggio non è piaciuto” di Alessandro Ciacci 16 ott 2026 L'intervista a Luigi Bizzotto Si complimenta con i suoi ragazzi per la prestazione il CT dei biancazzurri Luigi Bizzotto. Riproduzione riservata © I più letti della settimana: Calcio Samm. NAT San Marino, Bizzotto sceglie i 18 per la UEFA Regions' Cup: si gioca in Slovenia Il Ptuj e l’arbitro non affossano la NAT San Marino: 1-1 all’esordio NAT San Marino, 3 punti contro la Moldavia per credere nella qualificazione Campionato, Tre Penne e Folgore in vetta: Virtus travolgente, Cosmos vince il derby NAT San Marino, oggi l’esordio contro il Ptuj NAT San Marino in Slovenia: c’e il Turno Intermedio della UEFA Region’s Cup Futsal Week, il Marocco U21 ne segna 7 a San Marino all'esordio NAT San Marino, Bizzotto: “Il Campionato Sammarinese é di buon livello e vogliamo dimostrarlo” Under 21, un biennio in crescita ma senza goal per San Marino