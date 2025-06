UEFA REGION'S CUP NAT San Marino-Vojvodina, Bizzotto: "Possiamo starci in questo torneo, c'è un po' di rammarico"

Soddisfatto a metà il tecnico della NAT San Marino Luigi Bizzotto, che ora guarda alle prossime partite: "Secondo me abbiamo fatto una buona partita contro una squadra molto forte fisicamente che ci ha dato qualche difficoltà solo su questi palloni alti però creando veramente poco. Abbiamo probabilmente commesso un errore in occasione del gol, ci hanno punito subito però sono stati bravi i ragazzi secondo me a riprendere subito il gioco e a pareggiare la partita con un capolavoro di Pancotti secondo me"

Visto l'andamento della partita c'è anche un po' di rammarico? "Sì, c'è un po' di rammarico e stavamo commentando se a questo punto che siamo nelle fasi finali contro una squadra come la Serbia recriminiamo. Siamo a un buon punto secondo me perché avremmo anche meritato qualche cosa in più visto che ci confrontiamo con le migliori squadre di questa manifestazione. Credo che dobbiamo essere soddisfatti ed essere un pochettino dispiaciuti perché probabilmente era una partita che potevamo fare nostra".

Però è una prestazione che dà consapevolezza in vista delle prossime sfide, dimostra che San Marino ci può stare? "Sì, dimostra che ci possiamo stare e che abbiamo delle potenzialità secondo me ancora inespresse rispetto alla partita di stasera e da qui in avanti come sempre ce la giocheremo con tutti ma è un po' lo spirito della squadra quello di giocarsela con tutti e di dare fondo a tutte le energie per provare a vincere".



