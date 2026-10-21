NAT San Marino-Vojvodina, Bizzotto: "Sapevamo di poter far bene, peccato per l'espulsione"
Rammaricato per il risultato e per la seconda espulsione in 3 partite il CT dei biancazzurri Luigi Bizzotto.
Nel video l'intervista
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