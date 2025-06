NAT San Marino-Vojvodina: le parole di Pancotti e Gori

Assoluto protagonista Samuel Pancotti, autore del gol del pareggio. Ha dato sicurezza in difesa, invece, Nicola Gori.

"È una grandissima emozione, è sempre bello segnare soprattutto dopo tanto tempo in queste fasi finali ci serviva" - ammette Pancotti - "Abbiamo dimostrato di essere all'altezza, ci siamo preparati tanto bene sicuramente siamo un po' amareggiati per il risultato però siamo contenti di questa ottima prova. Sicuramente ci aspettavamo qualcosa in più però siamo contenti della buona gara e di aver dimostrato che siamo a un buon livello".

"È sempre bello giocare per la nazionale, fa un po' strano all'inizio però poi quando vedi anche tanto tifo rispetto al solito è una bella emozione, fa sempre piacere" - dice Gori - "Per quanto riguarda il gol subito, abbiamo perso una palla a centrocampo, sono ripartiti velocemente e dopo abbiamo perso l'uomo in area di rigore, peccato perché abbiamo sofferto veramente poco, hanno fatto forse un tiro in porta e un angolo. Peccato, cercheremo di resistere meglio le prossime volte".