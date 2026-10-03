Nations League: Bielorussia - San Marino in diretta su San Marino RTV
Il terzo impegnodiSan Marinonella Nations League 2026/2027 si gioca su campo neutro a Budapest contro la Bielorussia. La partita sarà in diretta dalle 17:50 sul canale 550 del digitale terrestre in Italia e San Marino.
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