Nations League: contro Malta torna Nanni

Nel week end che ha visto atletica e rugby protagonisti a Malta tra Europei dei Piccoli Stati e Conference 2 a 7, c'è anche il calcio a voler ritagliarsi la sua fetta di spazio in Nations League. La sfida alla nazionale di Devis Mangia di fatto è iniziata domenica scorsa, subito dopo il fischio finale. Tanta la voglia di riscatto dei Titani.

Allo Stadium il risultato maturato in favore dei biancorossi era stato anche condizionato dall'episodio del calcio di rigore assegnato e poi tolto con il VAR. San Marino per la prima volta si è confrontato con una situazione nuova, un'esperienza che ha confermato quanto sia fondamentale rimanere dentro la partita, soprattutto quando l'avversario non è poi così lontano.

A Malta i biancoazzurri possono trovare l'occasione per dare continuità e dimostrare che si può chiudere in crescendo. Quattro gare in dieci giorni sono eventi rari, probabilmente unici, di certo ripetibili nella direzione voluta da UEFA e FIFA. È anche in questo che il calcio sammarinese vuole crescere ed è per questo che la sfida al National Stadium di Ta' Qali ha un peso specifico diverso. Rispetto all'Islanda torna Nicola Nanni, al centro dell'attacco sammarinese.

(Nel servizio l'intervista con Nicola Nanni - attaccante San Marino)

