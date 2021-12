Nations League, Costantini: "Speravo squadre diverse. Meglio Estonia che Cipro"

Sentiamo Fabrizio Costantini

Che il sorteggio di Nations League potesse andare meglio per San Marino lo conferma anche il CT Fabrizio Costantini: "Delle quattro squadre che si potevano prendere speravo qualcun'altra. Però va bene, adesso prepariamo bene le prossime partite: abbiamo, spero, due amichevoli, una già concordata e l'altra da programmare. Sappiamo benissimo che le squadre che affrontiamo hanno qualcosa più di noi, vedremo come colmare questo divario".

Per ora l'unica certezza è Malta, da affrontare due volte nel giro di una settimana, a giugno: "È una squadra molto strana - spiega il CT - già abbiamo cominciato a visionarla. Le sue prestazioni sono migliori fuori casa, perché in casa abbiamo visto che ha sofferto. Malta a giugno è atroce, parliamo di minimo 35°, una temperatura africana. Sarà veramente dura, è questa la cosa che mi fa più paura".

E poi c'è da capire chi sarà la terza squadra, la perdente dello spareggio tra Cipro ed Estonia. "Indubbiamente la speranza è l'Estonia - dice Costantini - però credo che se fanno uno spareggio tutta questa differenza non ci sia. Chiaro, anche per una questione di temperatura e periodo, credo che l'Estonia sia non abbordabile, perché non è la parola giusta, ma più alla nostra portata".