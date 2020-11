Nations League: Filippo Berardi è negativo e sarà della partita

Allenamenti della Nazionale

La prima grande notizia che Varrella si attendeva è arrivata: l'ultimo tampone effettuato da Filippo Berardi è risultato negativo al Covid 19, ciò significa che il talentuoso attaccante della Vibonese è a disposizione e potrà essere schierato dal C.T domani nell'ultimo match di San Marino in Nations League, ore 15, diretta San Marino RTV, con Gibilterra. Rientrato anche il problema per Dante Rossi. A questo punto sarà molto interessante capire le scelte con le diverse soluzioni possibili. Varrella, potrebbe replicare il 4-4-2 che ha fatto un'ottima impressione in Liechtenstein con Dante Rossi e Brolli centrali difensivi. Altra ipotesi, visto il recupero in extremis di Rossi, Varrella potrebbe optare per portarlo inizialmente in panchina con Simoncini e Brolli centrali. Oppure rispolverare la difesa a 5, con l'inserimento insieme ai due, di Davide Simoncini non apparso però in grandi condizioni mercoledi in amichevole con la Lettonia.



Questo l'unico vero dubbio perchè tra i pali dovrebbe essere ancora Simone Benedettini il prescelto, vista la lunga assenza di Elia Benedettini. Davanti tutto confermato con Nicola Nanni e Filippo Berardi tandem offensivo. Il centrocampo sarà stabilito in base alla decisione del modulo. Con il 4-4-2 verranno confermate le scelte del Liechtenstein con Hirsch e Tomassini sugli esterni, Enrico Golinucci e Lunadei centrali. Questa è una Nazionale che ha bisogno di certezze difficile pensare a sconvolgimenti tattici contro una Nazionale, Gibilterra che verrà al San Marino Stadium con l'entusiasmo di una possibile prima promozione della propria storia. Vincendo a San Marino, Gibilterra sarà promossa matematicamente senza dover attendere l'ultima sfida con il Liechtenstein del 17 novembre. Il pareggio che mancava da sei anni di cui hanno parlato tutti i principali media italiani e stranieri , deve aver caricato ulteriormente una Nazionale a cui manca l'ultimo step: quella vittoria mai avvenuta nella storia di San Marino in competizioni ufficiali. Sarebbe l'unico modo per Franco Varrella di congedarsi da vincitore assoluto e portare sul “famoso carro” anche tutti quelli che hanno avuto fiducia in lui.