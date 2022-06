Nations League: Malta vince 1-0 con San Marino

Il ct Fabrizio Costantini conferma il modulo con tre centrali di difesa. Grandoni e D'Addario sono i due esterni di centrocampo, che diventano quarto e quinto di difesa al bisogno. Nanni unica punta ha alle spalle Ceccaroli. David Tomassini vince il ballottaggio di centrocampo. A Malta si parte con il minuto di silenzio per la recente scomparsa di Mark Piscopo, kit manager della Nazionale maltese. Avvio equilibrato, Malta mantiene il possesso palla, San Marino con consueto ordine tattico, non soffre niente nel primo tempo. Elia Benedettini da una parte e Bonello dall'altra non sono mai veramente impegnati. Malta prova a richiedere un calcio di rigore dopo 18 minuti ma sarebbe stato clamoroso. Passato il 20' la soluzione al volo di Camenzuli è interessante ma non precisa. Sul passaggio di Teuma ci prova anche Montebello, alto. Brivido quando Mbong anticipa e manda fuori. Alla fine è 0-0 dopo il primo tempo.

Nella ripresa Malta la sblocca quasi subito. L1-0 parte con una protesta dei padroni di casa che chiedevano un tocco di mano sul tiro di Guillauimier, l'azione prosegue e la palla finisce a Camenzuli che la mette forte e tagliata nel mezzo, Muscat prende il tempo a Fabbri e di testa non sbaglia. L'azione sarebbe da rivedere per qualche dubbio su una posizione di fuorigioco in partenza. Il Var che dà e toglie al 65' annulla il gol del raddoppio a Montebello per fuorigioco dopo un paio di minuti di revisione dell'azione e si resta sull'1-0 Malta. I padroni di casa potrebbe comunque raddoppiare al 67' con Teuma che calcia da fuori, tiro sporcato che Elia Benedettini si allunga a deviare in angolo. Sul cambio fronte occasione per San Marino che non sfrutta al meglio il contropiede con Rinaldi, ma l'azione prosegue e il pallone arriva a D'Addario che prova il mancino, la palla sbatte contro il palo prima di uscire sul fondo. Di là subito Malta con Mbong che sterza e rientra sul sinistro, tiro non forte, ma pericoloso che Benedettini va a deviare sul fondo. La parata della serata è tutta di Elia Benedettini al 72', girata di testa di Teuma da due passi, riflesso del portiere del Cesena che tiene aperta la partita. A dieci dalla fine Montebello grazia San Marino calciando malissimo un pallone dal limite dell'area del portiere. All'88' altra grande parata di Elia Benedettini su Degabriele che si ritrova campo libero per andare poi a calciare. Al 95' San Marino costruisce la palla del pareggio in contropiede con Nanni per Rinaldi, la palla finisce a Vitaioli che non trova la porta.

